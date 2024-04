Vouchere de vacanţă 2024. Greşeala care te lasă fără bani pe card Vouchere de vacanta 2024 Tichetele de vacanța reprezinta un beneficiu pe care angajatorii il pot oferi angajaților lor, insa exista anumite condiții și restricții de care aceștia trebuie sa țina cont . Pentru inceput, angajații care primesc aceste vouchere trebuie sa fie conștienți de valabilitatea acestora. Conform legislației in vigoare, voucherele sunt valabile timp de un an de la data emiterii și pot fi utilizate exclusiv de catre titularul lor, doar in baza actului de identitate. Valoarea unui voucher este stabilita la 1.600 de lei pe an pentru fiecare angajat. Este esențial sa se rețina… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform unor pevederi legislative, actualizate in 2023, angajații bugetari, precum și cei din privat, in anumite condiții, vor beneficia in continuare de tichetele de vacanța, masura fiind valabila pana in 2026. Dar, deși exista prevederi legate de modul de utilizare, mulți fac anumite greșeli. Așa…

- Camera Deputatilor, in calitate de for decizional a adoptat un proiect de lege prin care am introdus posibilitatea emiterii si utilizarii biletelor de valoare si a voucherelor de vacanta, in format electronic virtual.Conform proiectului legislativ, prin suport electronic se intelege orice dispozitiv…

- Tichetele de masa au ajuns sa reprezinte, in 2024, unul dintre puținele instrumente eficiente in lupta cu inflația care erodeaza tot mai mult puterea de cumparare. Pe acest fond, piața tichetelor are șanse sa marcheze, in 2024, un record istoric, de peste 7 miliarde de euro, cu condiția ca statul sa…

- Vouchere de vacanța 2024: mai puțini beneficiari, in acest an. Ce valoare au tichetele, cum se acorda și cum se impoziteaza Vouchere de vacanța 2024: Din acest an, vor fi mai puțini beneficiari ai tichetelor de vacanța. Este introdus plafon privind salariul, la acordarea acestora. Voucherele de vacanța…

- Frigul din Romania a determinat-o pe Delia sa plece in vacanța in Thailanda, de unde a facut publice mai multe materiale. Cantareața se distreaza de minune in noul concediu exotic. Ii priește foarte bine viața pe insula, insa a și scos din buzunar sume importante de bani pentru a sta aici. Foto Unde…

- Ministrul Economiei, Turismului și Antreprenoriatului, Radu Oprea, a explicat modul in care toate spațiile de cazare din Romania trebuie sa fie clasificate și modul in care instituțiile statului vor face verificarile.Ministerul Turismului are competența de a clasifica un standard de calitate, respectiv…

- Analiza Frames. Tichetele de masa au ajuns sa reprezinte, in 2024, unul dintre puținele instrumente eficiente in lupta cu inflația care erodeaza tot mai mult puterea de cumparare. Pe acest fond, piața tichetelor are șanse sa marcheze, in 2024, un record istoric, de peste 7 miliarde de euro, cu condiția…

- Guvernul a confirmat intenția de a menține sprijinul pentru programul de finanțare destinat modernizarii parcului auto din Romania, oferind diverse tipuri de vouchere. Detalii precum data de lansare a Programului Rabla 2024 și valoarea ecotichetelor urmeaza sa fie comunicate.Anual, numeroși romani…