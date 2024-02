Subvenția la acciza pentru combustibil și sprijinul pentru beneficiarii IMM INVEST afectați de creșterea ROBOR, aprobate de Guvern Pentru compensarea creșterii prețului la combustibil, se acorda 180 de milioane de lei pentru un numar estimat de 4.000 de operatori economici, iar pentru beneficiarii afectați de creșterea ROBOR se asigura un buget de peste 86 milioane lei Guvernul a aprobat doua scheme de ajutor pentru mediul de afaceri: o schema de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil, pentru a veni in sprijinul operatorilor de transport rutier; o schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea beneficiarilor de ajutor de stat, in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, afectați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

