Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii municipali vor dezbate in sedinta de joi un proiect privind preluarea in administrare de catre Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale a terenului situat in Soseaua Pipera nr. 55 si nr. 63-65 si documentatia tehnico-economica pentru realizarea Spitalului Metropolitan, in vederea…

- Circulatia masinilor si motocicletelor zgomotoase pe strazile Capitalei ar putea fi interzisa pe timp de noapte. Cel putin asta prevede un proiect lansat in dezbatere publica de Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Mai exact, este vorba de cele care produc peste 95 de decibeli.

- In cadrul studiului de fezabilitate "Reabilitarea retelelor termice primare transport a energiei termice din municipiul Constanta" Etapa II s a propus reabilitarea a 12,716 km traseu apartinand Magistralei II Valoarea totala estimata este de 135.491.775.64 lei Proiectul este finantat prin Programul…

- Personalul TESA si de deservire, precum si directorul financiar-contabil din spitalele administrate de ASSMB ar putea beneficia de un stimulent financiar in cuantum de 20% lunar din salariul brut. Un proiect de hotarare in acest sens figureaza pe ordinea de zi a sedintei de miercuri a Consiliului General…

- Cel puțin unul din 10 romani (11,1%) consuma alcool ”intens” cel puțin o data pe saptamana, arata cel mai recent Raport al starii de sanatate a populației, publicat de Institutul Național de Sanatate Publica, potrivit Hotnews. Peste 12% dintre tinerii romani (15-24 de ani) consuma alcool de 2-3 ori…

- Portalul Imobiliare.ro a publicat un raport privind evolutia pietei rezidentiale in al doilea trimestru din acest an, iar una dintre principalele concluzii este ca in toate marile orase preturile apartamentelor au crescut. La Iasi, fata de perioada similara a anului trecut, cresterea pretului a ajuns…

- Vor fi reabilitati 32 km din reteaua de termoficare a Capitalei Foto: Razvan Stancu. Vor fi reabilitati 32 de km din reteaua de termoficare a capitalei, potrivit unui proiect aprobat ieri de Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Valoarea totala a investitiei se ridica anul acesta…

- ”Economia Romaniei este in crestere, o spun datele Institutului National de Statistica. Primul trimestru al anului a inregistrat o crestere de 6,4%, fata de perioada similara a anului trecut si de 5,1% fata de ultimul trimestru. Am reusit sa mentinem statistica cresterii economice in cea mai mica banda…