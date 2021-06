Proiect de lege. Închisoare și amenzi uriașe pentru arderea ilegală a deșeurilor Ministerul Mediului a pus in dezbatere publica un proiect de lege care aduce sancțiuni mult mai dure pentru cei care ard ilegal deșeuri. Proiectul propune inchisoare pana la 3 ani pentru arderea fara autorizație a deșeurilor și obliga Garda de Mediu sa dea sancțiuni, nu avertismente, potrivit antena3.ro. Noua lege, care incearca sa stopeze gestionarea […] The post Proiect de lege. Inchisoare și amenzi uriașe pentru arderea ilegala a deșeurilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

