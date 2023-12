Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Eduard Barcau vine pe final de an cu vești bune pentru locuitorii comunei Ocnița, a fost aprobat proiectul pentru extindere rețea gaze naturale in comuna Ocnița, județul Dambovița, in valoare de 2.974.699, 64 prin Programul “Anghel Saligny”. Tot astazi, Consiliul Local Ocnița a fost convocat, …

- MUNCA SI SERIOZITATE …Primarul liberal al comunei Bacani, Vasile Stoica, a facut o informare despre stadiul lucrarilor la unul din cele mai importante proiecte de Dezvoltare Locala din comuna Bacani! Este vorba despre „Infiintare sistem de alimentare cu apa in Suseni, Vulpaseni, Baltateni si Bacani-Deal”,…

- Vremea buna a permis desfașurarea lucrarilor de asfaltare in satul Ghirdoveni, comuna I.L.Caragiale, pe prima strada din cadrul proiectului „Modernizare strazi in satul Ghirdoveni ” a fost turnat primul strat de asfalt, iar pe cea de a doua se lucreaza la pregatirea terasamentului. In ciuda diferitelor…

- Comunicat de presa finalizare proiect „Inființare centru comunitar in satul SALIȘTEA, COMUNA SALIȘTEA” Comunicat de presa UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA SALIȘTEA, in calitate de beneficiar, cu sediul in sat Saliștea, com. Saliștea, str. Joseni, nr. 447, Jud. Alba, Cod 517655, Romania, deruleaza…

- Comuna Berlești va beneficia de o rețea de gaze naturale. Autoritațile locale au intrat in posesia unei finanțari de peste 21 de milioane de lei pentru inființarea unui sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale in comuna Berlești. Bugetul asigura partea de proiectare și de execuție a lucrarilor…

- Compania de Apa „Someș” SA, operator regional aflat sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, continua lucrarile de extindere a rețelei de apa potabila pe teritoriul localitații clujene Bonțida.

- Se apropie de finalizare lucrarile la noul pod de pe DN73, zona localitații Podu Damboviței, județul Argeș. Lucrarile se apropie de final, stadiul fizic fiind de 93%. Recepția și deschiderea traficului fara restricții de tonaj pe acest sector de drum este programata pentru sfarșitul lunii noiembrie.…

- In comuna Moroeni, administrația locala și CJ Dambovița implementeaza investiții majore, prin PJDL, se va realiza și un dispensar medical modern. Primarul comunei Moroeni, Mihai Laurențiu Moraru și Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dambovița, au semnat deja contractul de finanțare…