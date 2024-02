Stiri pe aceeasi tema

- Condițiile meteo, cu temperaturi foarte ridicate pentru aceasta perioada a anului, au permis muncitorilor sa revina pe șantiere. La Targoviște au fost reluate lucrarile la proiectele de modernizare a tramei stradale, multe dintre acestea urmand sa fie incheiate foarte repede. „Vremea buna ne permite…

- Vremea buna permite reluarea in forța a lucrarilor de reabilitare a infrastructurii rutiere din municipiul Targoviște! Se lucreaza pe strazile Mihai Eminescu, Maior Brezișeanu Eugen și in cartierul Prepeleac. „Imediat va fi abordata și strada Ana Ipatescu și finalizam rapid lucrarile din zona”, a declarat…

- Au fost semnate și transmise spre publicare in Monitorul Oficial urmatoarele acte normative: – Metodologia-cadru privind organizarea admiterii in invațamantul superior; – Metodologia-cadru de organizare și desfașurare a examenelor de absolvire, licența/diploma și disertație; – Lista programelor recunoscute…

- Primaria Targoviște a accesat, in ultima luna din 2023, aproape 30 de milioane de lei, fonduri europene nerambursabile – a anunțat edilul Daniel Cristian Stan. Anul a fost incheiat in forța, banii fiind utilizați pentru investiții in parcuri și la unitațile de invațamant, pentru digitalizare și pentru…

- Cand reincep lucrarile pe strazile din Alba Iulia, in 2024. Zone in care continua șantierele in oraș și termenul de finalizare Lucrarile de modernizare pe principalele strazi din Alba Iulia reincep din 8 ianuarie, au precizat reprezentanții primariei, pentru alba24.ro. Acestea ar urma sa fie finalizate,…

- Vremea favorabila a permis desfașurarea intensa a lucrarilor la rețeaua de gaze din satul Bujoreanca, comuna Cornești, o investiție promisa și susținuta de edilul Radu Stancu. Recent, s-a realizat cu succes prima subtraversare catre strada Afinelor din satul Bujoreanca, iar progresul continua in conformitate…

- Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a declarat ca au fost finalizate lucrarile de modernizare și reabilitare la o cladire cu 12 dormitoare pentru copiii de la Gradinița Speciala din Falticeni. Gheorghe Flutur a inspectat luni lucrarile de modernizare la aceasta gradinița, el precizand ...

- DJ712 A Runcu – Rau Alb este o investiție a CJ Dambovița, mult așteptata de locuitorii din zona. In doar cateva luni de la inceperea lucrarilor, s-a reușit transformarea unui drum pietruit intr-un drum modern, care leaga doua localitați cu peisaje mai mult decat frumoase. S-au turnat doua straturi…