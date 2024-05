Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o atmosfera de profunda bucurie și recunoștința, comunitatea ortodoxa din Campia Turzii se pregatește sa traiasca un eveniment de o insemnatate spirituala deosebita. Duminica, 26 mai 2024, incepand cu ora 9:00, Biserica „Invierea Domnului” iși va deschide porțile pentru a primi doi ierarhi luminoși…

- Sala de evenimente a Restaurantului „Liador” a fost gazda unui eveniment deosebit in aceasta saptamana, concentrandu-se pe importanța voluntariatului și a implicarii in comunitate. Simpozionul special, organizat de Liceul Teoretic „Pavel Dan” și Asociația „Pro Assisto”, a adunat cadre didactice și elevi…

- Avand in vedere graficul de lucrari, in perioada 1 – 3 mai 2024 se acționeaza pentru eliminarea capușelor. Acțiunea va avea loc pe parcursul nopții, dupa orele 22:00, astfel ca va recomandam sa evitați plimbarile nocturne in Parcul Municipal Berc. De asemenea, pe perioada campaniei de dezinsecție, va…

- Doi tineri din Campia Turzii au fost depistați de polițiștii din Campia Turzii, azi-noapte, ca ar fi sub influența unor substanțe interzise. Unul dintre ei era la volanul unei mașini, care circula pe strada Avram Iancu, iar aparatul drugtest a indicat prezența unor substanțe interzise. Celalalt era…

- Duminica, 31 martie 2024, ora 18:00, Parohia „Invierea Domnului” din Campia Turzii va gazdui un eveniment duhovnicesc de excepție: o conferința spirituala susținuta de Parintele Constantin Necula, urmata de un spectacol de pricesne cu Paula Hriscu. Parintele Constantin Necula, cunoscut pentru profunzimea…

- Violența este un fenomen antisocial care nu ar trebui sa existe nicaieri, dar cu atat mai puțin in structurile școlare. Cu toate nacestea, tot mai dese sunt cazurile in care elevii sau profesorii cad prada acestui flagel. In acest context, Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” din Campia Turzii a gazduit…

- Muzica pentru toate varstele, de Ziua Femeii. 9 martie 2024 Parcul Municipal Berc Mirabela Dauer ”Mulțumesc, iubita mama” – se aude LIVE la Campia Turzii! Direcția Relații cu Comunitatea

