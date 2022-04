Programul şi ritualul în Săptămâna Mare, la Catedrala Mitropolitană Reprezentantii Arhiepiscopiei Iasilor au anuntat programul liturgic pentru slujbele care vor fi savarsite la Catedrala Mitropolitana odata cu intrarea in Saptamana Mare. „Caracteristica esentiala a acestei saptamani o reprezinta Deniile, slujba Deniei fiind utrenia din ziua urmatoare, care se savarseste in ajun, seara. Cuvantul «denie» vine de la slavonescul «vdenie» si inseamna priveghere sau slujba nocturna", au precizat reprezentantii Arhiepiscopiei. Astfel, pana vineri, 22 aprilie, vor avea loc slujbe in fiecare seara la Catedrala Mitropolitana - Slujbele Deniilor, de la ora 18.00. Una dintre… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

