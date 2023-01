Calendar-Ortodox: 20 ianuarie - pomenirea preacuviosului parinte Eftimie cel Mare

In aceasta luna, in ziua a douazecea, pomenirea preacuviosului parintelui nostru Eftimie cel Mare.Acest cuvios parinte, Eftimie cel Mare, a trait pe vremea imparatului Gratian. S a nascut in Melitina, in cuprinsul mitropoliei Armeniei, din… [citeste mai departe]