- Ce poate ascunde lipsa de aer. Explicațiile unui medic timișorean. Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" Timișoara atrag atenția asupra unei afecțiuni severe, pneumotoraxul, ce presupune o acumulare de aer...

- 29 februarie, Ziua Mondiala a Bolilor Rare. Spitalul “Dr. Victor Babeș” Timișoara se numara printre centrele de expertiza din Romania. Dificultați de diagnosticare, acces restrans la tratamente, lipsa...

- 95% dintre noi am trecut prin infecția care vine de la un sarut. Este vorba despre mononucleoza infecțioasa sau boala sarutului, afecțiune contagioasa, precizeaza dr. Cristina Anculina. Mononucleoza infecțioasa este produsa de virusul Epstein Barr . Potrivit studiilor, aproape 50% dintre cazuri…

- Tribunalul Timiș a anunțat joi, 8 februarie, achitarea medicului Virgil Musta, in dosarul in care fusese acuzat de instigare la abuz in serviciu. Medicul, cunoscut ca fiind principala interfața intre public și Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, mai ales in perioada pandemiei…

- Femeile din vestul țarii pot sa beneficieze de mamografii gratuite la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara. La inceput de an, medicii instituției sanitare informeaza persoanele eligibile ca pot veni cu trimiterea de la medicul specialist. Cancerul de san este unul din cele mai comune patologii…

- Opt copii cu varste intre 3 si 7 ani sunt internati la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara cu suspiciune de botulism. Doi dintre ei au nevoie de monitorizare permanenta. Citește și: Polonez gasit mort intr-o parcare din Bascov ”Botulismul este o intoxicatie severa cauzata de toxina…

