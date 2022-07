Stiri pe aceeasi tema

- Un moment asteptat de fanii celui mai mare festival de pe o plaja din Europa a sosit. Organizatorii Neversea dezvaluie programul pe zile si scene pentru toata durata festivalului. A patra editie Neversea aduce intre 7 si 10 iulie in Constanta peste 150 de artisti nationali si internationali.

- UPDATE: ”Am participat astazi la Summitul sefilor de stat si de guvern din cadrul Procesului de Cooperare in Europa de Sud-Est (SEECP), care s-a desfasurat la Salonic. In cadrul acestei Reuniuni la nivel inalt, am evidentiat provocarile cu care se confrunta intreaga regiune dupa pandemie, in contextul…

- Ministrul antreprenoriatului si turismului, Constantin Daniel Cadariu, va sustine o conferinta de presa vineri, 3 iunie a.c., ora 12:00, la sala Viena a hotelului Iaki din statiunea Mamaia, judetul Constanta, cu scopul de a promova si sustine activitatile turistice de pe litoralul romanesc, desfasurate…

- CARAȘ-SEVERIN – Romanii muncesc in Europa, iar pamantul țarii ramane nelucrat sau se transforma in pașuni. Realitate pe care Marius Damian o cunoaște cu atat mai bine cu cat provine din mediul rural! Deputatul PSD considera ca este necesar ca tinerii sa fie atrași spre agricultura, aratandu-și totodata…

- Organizatorii Neversea 2022 invita cei mai talentați și creativi designeri romani sa aduca culoare pe The Island of Dreams, intre 7 și 10 iulie, la Constanța, se arata intr-un comunicat de prsa transmis vineri. „Cel mai mare eveniment din Europa organizat pe o plaja deschide oficial inscrierile pentru…

