Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a fost anunțata cu mare fast intrarea Romaniei in spațiul Schengen aerian, pațaniile romanilor pe mai multe aeroporturi din Europa vin sa arate cum sunt tratați cei care zboara din țara noastra, in ciuda elimina

- In dimineata zilei de duminica, in ultima zi a lunii a lunii martie, soarele stralucitor de pe cerul senin si aerul placut, cald, a scos constantenii la plimbare. In dimineata zilei de duminica, in ultima zi a lunii a lunii martie, soarele stralucitor de pe cerul senin si aerul placut, cald, a scos…

- • Intre 400 și 500.000 de oameni sondeaza piața imobiliara sau sunt interesați sa achiziționeze o locuința. • Din totalul cautarilor de locuințe, 20-25% cauta in zone centrale, 30-40% la periferie, iar restul in cartiere, spun specialiștii imobiliari. • Peste 70% dintre cei care iși cauta o locuința…

- Romanii au pus "stapanire" pe Kingdom of Treats, unul dintre cele mai cunoscute magazine de bomboane și dulciuri din zona Piccadilly din centrul Londrei. Un tanar roman a filmat momentul in care a intrat in magazin, iar in sistemul de sonorizare al magazinului care asigura muzica ambientala se aude…

- Fericitul posesor al celei mai mari pensii din țara noastra se poate lauda ca a contribuit activ la sistemul de asigurari sociale romanesc, intrucat suma pe care o incaseaza in fiecare luna este obtinuta strict pe baza de contributivitate.Cea mai mare pensie din Romania se ridica la suma bruta de 108.627…

- Obiceiul martisorului este de fapt o secventa dintr-un scenariu ritual de innoire a timpului – primavara, la moartea si renasterea simbolica a Dochiei. Originile acestui obicei se pierd in negura timpului. Romanii l-au pastrat și l-au transmis din generație in generație. O primavara binecuvantata! Martisorul,…

- Nicolae Draghici a primit Golden Buzz la „Romanii au talent” din partea lui Dragoș Bucur. Cascadorul in varsta de 72 de ani a impresionat jurații cu momentul sau, iar povestea lui de viața este impresionanta.Lae, așa cum ii spun prietenii, are 72 de ani și s-a nascut in satul Oarda de Sus, intr-o familie…

- Romanii conduc printre cele mai vechi mașini din Europa, cu o vechime medie de 16 ani. Mulți dintre șoferi spun ca și-ar dori mașini noi, insa din cauza veniturilor mici nu și le pot permite. Alții spun ca nu au incredere in mașinile noi și le prefera pe cele la mana a doua și pentru ca prețurile acestora…