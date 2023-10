Programul Naţional „Redescoperă Oina” ia amploare la Constanţa La data de 3 iulie 2014, oina a fost declarata sport național in Romania, fiind lansat „Redescopera oina” – un program național de promovare a acestui sport de nișa care nu a disparut datorita perseverenței unor oameni pasionați. Noua ani mai tarziu, la data de 14 martie 2023, Camera Deputaților a votat ca oina sa devina sportul național al Romaniei, iar ziua de 9 mai sa devina Ziua Naționala a Oinei.Un prim pas a fost realizat anul acesta și de catre Consiliul ... Citeste articolul mai departe pe cugetliber.ro…

Sursa articol si foto: cugetliber.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform comunicatului prin care procurorii DNA au dispus reținerea șefului CJ Vaslui Dumitru Buzatu pentru 24 de ore, baronul PSD a negociat șpaga de 1,25 de milioane lei cu care a fost prins in flagrant, in perioada 8 mai – 7 septembrie 2023.Datele disponibile pe portalul instanțelor de judecata arata…

- Populatia va fi avertizata in legatura cu medicamentele expirate si cele neutilizate, considerate deseuri periculoase.Legea adoptata cu majoritate de voturi miercuri in Camera Deputaților prevede introducerea obligativitatii unei mentiuni exprese in continutul materialelor publicitare pentru medicamente…

- Parlamentarul liberal Bogdan Hutuca, presedintele comisiei Buget Finante din Camera Deputatilor si presedintele PNL Constanta, anunta mentinerea voucherelor de vacanta, destinate exclusiv achitarii sejururilor petrecute in Romania."Voucherele de vacanta au fost gandite pentru a sustine turismul romanesc.…

- Senatorii au respins, marti, 12 septembrie, o initiativa legislativa care prevedea incheierea unor contracte transparente intre asiguratorii care suporta despagubirile si service-urile auto. Astfel, conform initiativei, persoana prejudiciata ar fi putut alege fie incasarea despagubirii in avans, in…

- Premierul Romaniei a propus, de curand, ca toate jocurile de noroc sa fie mutate din orașele din Romania pentru a diminua impactul acestor activitați asupra societații. Cu toate acestea, daca analizam mai profund vorbele premierului Romaniei ne putem da seama imediat ca o astfel de decizie nu va reprezenta…

- Potrivit datelor colectate de la Poliția romana, in ultimii 10 ani, in Romania au murit peste 18.000 de persoane in ultimii 10 ani. In aceeași perioada de timp, pe drumurile din județul Cluj au decedat 553 de oameni. In contextul unor rapoarte oficiale care pun Romania in varful listei europene a morților…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care a promulgat Legea 254/2023. Aceasta lege modifica Codul Rutier și permite șoferilor sa conteste o amenda inclusiv la judecatoria pe raza careia iși au domiciliul. Pana recent, spre exemplu, un șofer in București daca primea o amenda la Constanța…

- Firmele americane, in special cele din domeniul tehnologiei, au tendința de a se uita in special la orașele care au sisteme universitare puternice, pentru ca sunt in cautarea unor zone in care exista o forța de munca educata, a declarat ambasadoare SUA in Romania, Kathleen Kavalec, intr-un interviu…