Programul Casa Verde Fotovoltaice se suspendă Eveniment Programul Casa Verde Fotovoltaice se suspenda septembrie 27, 2023 10:29 Incepand de marți, 26 septembrie 2023, Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023 se suspenda ca urmare a Hotararii Curții de Apel Oradea nr. 199/2023 in dosarul 3168/111/2023, anunța Administrația Fondului de Mediu (AFM). Prin decizia Curții, se admite cererea formulata de reclamanta DHELECTRIC SYSTEMS SRL, in contradictoriu cu parata Administrația Fondului pentru Mediu. Prin aceasta hotarare s-a dispus suspendarea executarii Deciziei de soluționare a contestației privind respingerea dosarului de validare al reclamantei… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

