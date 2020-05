Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat vineri, la Oradea, ca Programul Tomate a fost compromis pentru ca s-a permis sa fie date in plata foarte multe dosare fictive, el referindu-se din noul la cele 417 astfel de cazuri din judetul Olt, in legatura cu care a fost sesizat…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat vineri, la Oradea, ca din cele 2,9 milioane de hectare insamantate in toamna, aproape 1,4 milioane de hectare au fost calamitate, mai mult sau mai putin, urmand ca toti cei care au avut pierderi sa fie despagubiti. "Pentru…

- Suprafata agricola calamitata pana in prezent din cauza secetei se ridica la 1,1 milioane de hectare, cea mai mare inregistrandu-se in judetul Constanta, 416.000 hectare, in timp ce suprafetele irigate la nivel national au ajuns la 222.121 hectare, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros , a declarat ca va avea evaluarea pagubelor produse de seceta la culturile insamantate in toamna in cel mult 10 zile. El afirma...

- Sesiunea de depunere a cererilor de finantare pentru masura privind primele de asigurare a culturilor va fi lansata in prima jumatate a lunii mai, estimativ 11 mai, si va avea o alocare disponibila de circa 40 de milioane de euro, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat marti ca guvernele PSD au investit doar 529 de milioane de lei pentru irigatii in ultimii trei ani (circa 1766 milioane de lei anual), si ca nu vor fi platite lucrarile de irigatii necorespunzatoare