Programul Campionatului Mondial de Fotbal Qatar 2022. Ora de disputare a meciurilor Campionatul Mondial de Fotbal Qatar 2022 se va disputa in perioada 20 noiembrie – 18 decembrie, in Qatar. Turneul final va debuta cu meciul dintre echipa tarii gazda si Ecuador, duminica, de la ora 18:00 (ora Romaniei), pe Stadionul Al Bayt, in cadrul Grupei A. In Romania, meciurile vor putea fi vazute la TVR 1 si TVR 2. Acesta va fi primul turneu final de campionat mondial care are loc iarna, dar intr-o tara mereu calda. Competiția se va desfașura pe opt stadioane . Programul meciurilor de la Campionatul Mondial Qatar 2022 (ora Romaniei): Duminica 20 noiembrie Qatar – Ecuador (Al Bayt Stadium… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

