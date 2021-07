Programele speciale pentru copii de la Muzeul Municipiului București. La ce ateliere îi puteți înscrie pe cei mici Muzeul Municipiului București dedica lunile iulie și august celor mici, curioși sa afle raspunsuri la multele intrebari pe care le au, dar și pregatiți pentru activitați de lucru manual, desen, modelaj in lut și experimente, alaturi de alți copii de varsta lor, afara, in curțile interioare ale muzeelor MMB. Colecțiile expuse in muzeele din structura MMB ofera copiilor o legatura tangibila cu timpul, locurile, evenimentele sau oamenii de astazi și din trecut, permițandu-le sa experimenteze evoluția istoriei umane și a patrimoniului cultural. Amintiri din copilarie la Casa Filipescu-Cesianu Școala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

