Program duhovnicesc in perioada Postului Adormirii Maicii Domnului.

- F.T. Potrivit unui comunicat de presa al Tribunalului Prahova, in perioada vacantei judecatoresti ( 1 iulie – 2 septembrie 2022), activitatea departamentelor Registratura, Arhiva si Arhiva faliment din cadrul institutiei se desfasoara astfel: Registratura – zilnic intre orele 09.00-11.00; Arhiva – in…

- Din cauza cresterii consumului de apa, resursele din rezervoarele de inmagazinare ApaVital se epuizeaza cu rapiditate, fiind necesara refacerea periodica a acestora. In aceste conditii, pe perioada zilelor caniculare, in vederea refacerii rezervelor de apa potabila a rezervoarelor Pietrarie 1, Pietrarie…

- Ursus Breweries, cel mai mare producator de bere din Romania, companie controlata de grupul japonez Asahi, lanseaza un nou program de graduate trainee, Go Graduates, adresat studentilor din ultimul an de studiu, precum si absolventilor sau masteranzilor care vor sa dezvolte o cariera cu expunere internationala…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) demareaza un program de internship, ce se va derula in perioada iunie-decembrie 2022, care va oferi celor 15 tineri participanti oportunitatea tranzitiei de la sistemul de educatie la piata muncii, prin dezvoltarea abilitatilor profesionale, prin dobandirea…

- Mai multe localitati din judetul Vrancea primesc apa potabila cu program din cauza secetei dar si a faptului ca, mai ales in zonele rurale, apa potabila este folosita in scop agricol, potrivit directorului societatii CUP Focsani, Gheorghe Vasilescu. ‘Perioada este declarata ca una secetoasa in zona…

- Mitropolitul Teofan, Moldovei si Bucovinei, va oficia pomenirea de 9 ani a parintelui Justin Parvu de la Petru-Voda, au anuntat reprezentantii obstii manastiresti. Slujba de pomenire va avea loc sambata, 11 iunie, la Manastirea ‘Sf. Arhangheli Mihail si Gavril’ de la Petru-Voda, acolo unde sunt asteptati…

- Evaluari standardizate pentru elevi din mai multe școli din țara, din 30 mai. LISTA unitaților incluse in program pilot Vor fi organizate evaluari standardizate, ca proiect pilot, in cateva școli din țara. Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial. Acestea se vor desfașura in perioada 30 mai – 10…