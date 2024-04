Stiri pe aceeasi tema

- Salina Turda va fi deschisa intr-un orar special in perioada Sarbatorilor Pascale Ortodoxe ????Dragii noștri vizitatori, ne face mare placere sa va anunțam ca in perioada Sarbatorilor Pascale Ortodoxe, Salina

- Salina Turda a comunicat programul de intrare din perioada Sarbatorilor Pascale Ortodoxe. Astfel, in perioada 26 aprilie – 6 mai, Salina va fi deschisa zilnic, intre orele 9:00 și 19:00, cu ultima intrare in subteran la ora 18:00. „Dragii noștri vizitatori, ne face mare placere sa va anunțam ca in perioada…

- Doamnele și domnișoarele care au vizitat vineri pe 1 Martie, Salina Turda au avut parte de o surpriza placuta. Acestea au fost intampinate cu urari de primavara frumoasa și cu cate un marțișor. „Azi, doamnele și domnișoarele au un motiv in plus de a zambi! Dragile noastre vizitatoare sunt intampinate…

- Oportunitați de cariera in Armata, in aceasta perioada! Ministerul Apararii a scos la concurs peste 5000 de posturi de soldați și gradați profesioniști. Programul de recrutare se va desfașura in perioada 12 februarie – 1 martie 2024, in intervalul orar 08:30-14:30. Așadar, daca vrei un job care sa iți…

- Elevii din doua multe judete din tara au intrat in vacanta, urmand sa revina la cursuri pe 18 februarie 2024. Este vorba despre elevii din judetele Bistrita Nasaud si Satu Mare. In perioada 19 ndash; 25 februarie vor fi in vacanta o saptamana elevii din urmatoarele judete: Arges Bihor Braila Bucuresti…

- Elevii vor avea parte in curand de prima vacanța din acest an, numita și „vacanța de schi” care va dura o saptamana. Vacanța de schi este stabilita de fiecare inspectorat școlar, in funcție de consultarile cu parinții, elevii și partenerii instituționali. Perioada in care poate fi stabilita este intr-una…

- ????Se apropie prima vacanța din anul 2024, iar perioada aceasta se potrivește la fix cu recomandarile specialiștilor in materie de sanatate!???? Efectele benefice ale unei cure de salinoterapie persista aproximativ