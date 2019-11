Program de colectare a uleiului alimentar uzat, demarat de Primăria Râmnicului Potrivit acestuia, primaria a incheiat, in acest sens, un parteneriat cu o firma de profil din tara si a achizitionat deja o prima transa de 1.000 de bidoane de 5 litri care vor fi distribuite catre cei care doresc sa colecteze uleiul uzat. 'Aceasta problema a colectarii uleiului consumat a fost ridicata de un cetatean la o intalnire pe care am avut-o cu locuitorii orasului. Mi s-a parut interesanta pentru ca cei mai multi, peste 90%, il arunca in chiuveta sau in instalatie si blocheaza instalatia. Am luat legatura cu o firma si am facut deja un parteneriat in acest sens. Astfel, la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

