Ce firma face curatenie la Teatrul National de Opera si Balet Oleg Danovski Constanta (DOCUMENT)

- Achizitia este estimata la 2.338.916,92 de lei fara TVA, suma ce echivaleaza cu peste 470.000 de euro, la cursul actual.Comuna Cobadin a deschis procedura pentru atribuirea contractului de executie a lucrarilor de reabilitare a Caminului Cultural din localitatea Viisoara. Informatia a fost publicata…

- Castigatoarea contractului este firma SC Iridex Group Salubrizare SRLPrimaria comunei Gradina, judetul Constanta, a atribuit prin cumparare directa contractul privind delegarea gestiunii activitatii de colectare separata si transportul separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare provenind…

- Primaria comunei Poarta Alba a atribuit un contract, prin cumparare directa, care vizeaza prestari servicii de cadastru si intabulare si dezmembrare. Atribuirea a avut loc pe 29 ianuarie 2024, ofertantul castigator fiind Miruna Proiect SRL, cu o valoare a contractului de 100.000 lei. Miruna Proiect…

- Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" anunta primele evenimente ale anului 2024. Seria de spectacole din noul an incepe vineri, 12 ianuarie 2024, de la ora 18.30 ora la care sunt programate toate reprezentatiile TNOB . Primul spectacol este "Concert simfonic", unde dirijorul este japonezul…

- In Monitorul Oficial al Romaniei, la data de 3 ianuarie 2024 s a publicat extrasul de incheiere privind inmatricularea unei noi societati de catre un cetatean domiciliat in judetul Constanta. In Monitorul Oficial al Romaniei, la data de 3 ianuarie 2024 s a publicat extrasul de incheiere privind inmatricularea…

- In data de sambata, 9 decembrie, ora 18. 30, Teatrul National de Opera si Balet TNOB "Oleg Danovski" va pune in scena opera "Bal mascat", de Giuseppe Verdi "Bal mascat" in italiana "Un ballo in maschera" este o opera compusa de Giuseppe Verdi pe un libret de Antonio Somma. Premiera absoluta a operei…

- Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski prezinta in acest sfarsit de saptamana spectacolul "L 39;heure d 39;or de Paris". Evenimentul are loc sambata, 25 noiembrie 2023, de la ora 18:30, in Sala Teatrului.Despre spectacolArta a fost intotdeauna modalitatea de transcedere spre lumea spiritului,…

- Ambele spectacole se vor desfasura in Sala Teatrului Pretul biletelor este cuprins intre 10 si 50 de lei Pentru weekend ul 18 ndash; 19 noiembrie 2023, Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" Constanta a pregatit pentru iubitorii de cultura doua opere. La acest sfarsit de saptamana, publicul…