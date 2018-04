Stiri pe aceeasi tema

- PROGNOZA METEO de VARA. Se anunta caldura torida si seceta prelungita, ceea ce ar trebui sa-i determine pe agricultori sa-si adapteze tehnologiile, folosind hibrizi sau soiuri care sa reziste la vremea...

- Noi previziuni sumbre ale meteorologilor. Dupa o iarna intarziata, care ne-a facut sa inghetam la final de martie, viitorul nu arata deloc bine. Se anunta un an cu fenomene extreme. Ninsoarea și gerul din martie ar putea fi urmate de o perioada extrem de secetoasa, din cauza iernii tarzii și a lipsei…

- Finalul lunii februarie si inceputul de martie e unul extrem de capriocios in tara noastra, din punct de vedere al vremii. Si asta nu e tot. The post Vesti teribile de la meteorologi! Urmeaza fenomene extreme in Banat si in alte zone ale tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a oferit informații detaliate despre vremea din urmatoarea perioada.Citeste si: Andrei Plesu intervine in SCANDALUL momentului: 'Demnitatea, un titlu menit sa-i apere pe demnitari de puscarie...' "Avem o avertizare…

- Meteorologii anunta o noua schimbare a vremii de duminica. Se anunta lapovita si ninsori in mare parte din tara, iar temperaturile vor scadea brusc pana la limita gerului saptamana viitoare. Cum va fi insa vremea in martie si aprilie.Saptamana viitoare, vremea va fi in general inchisa. Vor…

- Meteorologii sustin ca un nou val de temperaturi scazute este asteptat sa loveasca mai multe regiuni ale tarii. ANM a oferit informatii cu privire la un ciclon puternic ce vine dispre Marea Mediterana ce va fi responsabil de fenomene meteo extreme.

- Vremea se schimba radical de vineri seara. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de intensificari ale vantului si precipitatii sub forma de ninsoare si de ploaie, valabila pana duminica seara, la nivelul intregii tari.

- Fenomene extreme vor lovi sudul Romaniei in urmatoarele ore. De sambata dupa-amiaza, 20 ianuarie, ora 15.00, si pana duminica, 21 ianuarie, ora 06.00, sunt prognozate ploi, lapovita si ninsoare si vant moderat. Meteorologii au emis o alerta de vreme rea pentru Muntenia si Dobrogea, intensificari ale…