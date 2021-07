Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au anunțat sambata prognoza speciala pentru București. De la amiaza pana seara, vremea se va menține calduroasa, cu disconfort termic ridicat. In zilele urmatoare disconfortul termic se va...

- Meteorologii anunța canicula pana duminica in București. Indicele de confort termic va depași pragul critic, insa miercuri și joi dupa-amiaza vor fi condiții de ploi și vant. Conform prognozei speciale emisa pentru București, de marți ora 10.00 pana miercuri ora 9.00, vremea va fi calduroasa,…

- A doua zi a saptamanii aduce vreme calduroasa in mare parte din țara. Marți la pranz va intra in vigoare o atenționare COD GALBEN de disconfort termic accentuat și canicula, emisa de Administratia Nationala de Meteorologie in cursul zilei precedente și valabila pentru intervalul 29 iunie, ora 12:00…

- Vreți sa știți cum va fi vremea in Capitala, in perioada imediat urmatoare? Meteorologii va ofera raspunsul. Astfel, daca luni vremea va fi calduroasa, cu o maxima in jurul a 30 de grade, specialiștii spun ca temperaturile vor crește, miercuri, pana in jurul a 35-36 de grade, semn ca locuitorii Capitalei…

- Vremea va deveni caniculara, iar disconfortul termic va fi ridicat in Capitala pana vineri, potrivit prognozei speciale pentru București, emise miercuri de Administrația Naționala de Meteorologie. Astfel, de miercuri, de la ora 12.00, pana joi, la ora 9.00, in Capitala, vremea va fi calduroasa,…

- Astfel, potrivit ANM, in intervalul 23 iunie, ora 12:00 - 24 iunie, ora 09:00, vremea va fi calduroasa, cu disconfort termic ridicat, astfel incat indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați.Cerul va fi variabil, insa dupa-amiaza și seara probabilitatea pentru innorari,…

- Dupa zile intregi in care s-a vorbit constant despre ploi și fenomene specifice instabilitații atmosferice, Capitala va fi cuprinsa de un val de caldura, ceea ce va face ca temperaturile sa atinga, in perioada urmatoare, pragul de canicula. Va crește și disconfortul termic, spun specialiștii. Administratia…

- Vremea va fi calda marți și miercuri și va deveni caniculara joi și vineri, cand maximele vor fi cuprinse intre 33 și 36 de grade, se arata in prognoza speciala pentru București, emisa marți de...