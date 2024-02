Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va inregistra variatii pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, insa temperaturile medii se vor situa peste mediile multianuale specifice perioadei, iar precipitatii se vor inregistra in majoritatea regiunilor in intervalul 12 -14 februarie si dupa 18 februarie, conform prognozei publicate de…

- Meteorologii au anunțat vineri ca temperaturile vor fi mai mari decat cele specifice acestei perioade pana aproape de jumatatea lunii martie, in toata tara. ANM a publicat prognoza pe urmatoarele patru saptamani, potrivit News.ro.In saptamana 12.02.2024 – 19.02.2024, temperaturile vor fi mai ridicate…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, in intervalul 29 ianuarie - 11 februarie. Meteorologii anunta un inceput de februarie cu vreme neobișnuit de calda pentru aceasta perioada.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, in intervalul 29 ianuarie - 11 februarie. Meteorologii anunta un inceput de februarie cu vreme neobișnuit de calda pentru aceasta perioada.

- Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au emis prognoza meteo pentru perioada 22 ianuarie – 19 februarie 2024. Astfel, in urmatoarele patru saptamani, vremea va fi mai calda decat normalul perioadei in cea mai mare parte a tarii, in timp ce precipitatiile vor fi deficitare,…

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele specifice perioadei pana la mijlocul lunii februarie, se arata in prognoza pe patru saptamani, publicata vineri de Administrația Naționala de Meteorologie.

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele specifice perioadei pana la mijlocul lunii februarie, se arata in prognoza pe patru saptamani, publicata vineri de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 22.01.2024 – 29.01.2024 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru…

- Prognoza meteo speciala pentru București. Meteorologii anunța vreme mult mai calda decat normalul perioadei pana duminica. Temperaturile maxime ajung la 18 grade Celsius, dar de duminica dimineața se racește.