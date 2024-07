Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza: Vremea va fi deosebit de calda pana la inceputul lunii august. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca in Romania vremea va fi deosebit de calda cel puțin pana in prima parte a lunii august. Cantitațile de precipitații vor fi diferite de la o regiune la alta...

- Meteorologii au realizat prognoza pentru luna iulie. Potrivit specialiștilor, va fi foarte cald in toata țara, in special in sud și sud-est. In ceea ce privește precipitațiile, acestea pot sa apara in diferite regiuni. Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat ca in saptamana 24 iunie – 1 iulie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca vara va incepe cu temperaturi mai mari decat cele normale in special in partea sudica și sud-estica a țarii. Nu va ploua decat in unele regiuni in iunie și in prima parte a lunii iulie. Potrivit ANM, in saptamana 10-17 iunie, valorile termice vor fi…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca va fi vreme frumoasa in Romania in ultima luna de primavara. Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, anunța specialiștii. Totuși, in unele zone va ploua. Potrivit ANM, in saptamana 6-13 mai, valorile…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani. Pana spre sfarșitul lunii mai temperaturile vor fi normale sau ușor mai ridicate decat cele normale in mai multe regiuni ale țarii. De asemenea, vor fi reprize cu precipitații. Potrivit ANM, in saptamana…

- Prognoza pentru urmatoarele patru saptamani in Romania: vreme calda și perioade cu precipitații. Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani. Pana spre sfarșitul lunii mai temperaturile vor fi normale sau ușor...

- Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au publicat prognoza meteo valabila pentru urmatoarele saptamani. Astfel, in perioada 8-21 aprilie, vremea va fi mai calda decat in mod normal pentru perioada din calendar, in timp ce ploile vor fi prezente in cantitati reduse si pe arii…

- Vremea va fi mai calda decat in mod normal pentru perioada din calendar, in timp ce ploile vor fi prezente in cantitati reduse si pe arii restranse, se mentioneaza in prognoza de specialitate, valabila pentru perioada 8 – 21 aprilie, publicata, luni, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).…