PROGNOZA METEO pe două săptămâni: vremea rămâne caldă, sunt așteptate ploi zilnice Meteorologii au emis prognoza meteo pe urmatoarele doua saptamani. Temperaturile vor depași 30 de grade in urmatoarele doua saptamani, cu excepția zilei de 5 august, cand vremea va fi racoroasa. Sunt posibile ploi aproape in fiecare zi, potrivit prognozei meteo pe 2 saptamani publicate luni, scrie Mediafax. Citește și: Familia barbatului care a SARIT pe geam de la etajul 6 la o descindere a MASCAȚILOR a depus plangere penala BANAT In primele doua zile vremea va fi calduroasa, cu o medie a temperaturilor maxime ce se va situa in jurul valorii de 32 de grade. In data… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

