Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi sunt rezervati in ceea ce priveste prognosticul de viata al copilului care a fost aruncat, alaturi de fratele sau, de mama sa de la primul etaj al unui hotel din municipiul Botosani, potrivit Agerpres.Directorul medical al Spitalului de Neurochirurgie…

- Medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi sunt rezervati in ceea ce priveste prognosticul de viata al copilului care a fost aruncat, alaturi de fratele sau, de mama sa de la primul etaj al unui hotel din municipiul Botosani. Directorul medical al Spitalului de Neurochirurgie din Iasi, dr. Marius…

- O mama de doar 23 de ani si-a aruncat de la fereastra unui hotel cei doi copii in varsta de doi, respectiv trei ani, apoi a amenintat ca se va sinucide. Unul dintre copii a murit la spital, in timp ce al doilea este in coma de gradul 4 si se afla in stare critica. Femeia a mers la un hotel, spunand…

- Direcția Sanitar Veterinara a instituit focar de antrax in localitatea Țiganași, din județul Iași! Directorul adjunct al DSV Iași, Bogdan Novenschi, a precizat ca bacilul a fost confirmat, in urma analizelor, la o carcasa de capra domestica, sacrificata in urma cu 10 zile. Ciobanul de la respectiva…

- Laboratoarele Spitalului de Boli Contagioase din Iași au confirmat ca in cazul celor trei paceinți din localitatea Epureni, județul Iași, se confirma suspiciunea existenței unui atrax cutanat. Directorul instituției medicale, Florin Roșu a declarat ca pentru confirmare probele au fost trimise la Institutul…

- Judecatorii Curții de Apel București au decis inlocuirea arestului la domiciliu cu masura controlul judiciar pentru 60 de zile in cazul medicului Dan Tesloianu, de la Spitalul Județean „Sfantul Spiridon” din Iași. Acesta este cercetat pentru abuz in serviciu in forma continuata deoarece refolosea stimulatoare…

- N-a mai suportat boala care-i macina trupul! Un barbat s-a aruncat de la etajul 4 al spitalului in care era internatO ancheta interna a fost demarata de conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie din Iasi dupa ce un pacient, in varsta de 70 de ani, care suferea de cancer in stadiu terminal, s-a aruncat…

- O ancheta interna a fost demarata de conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie din Iasi dupa ce un pacient, in varsta de 70 de ani, care suferea de cancer in stadiu terminal, s-a aruncat de la etajul patru al cladirii.