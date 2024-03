Stiri pe aceeasi tema

- Apar dezvaluiri șocante in cazul morții Alexandrei, tanara insarcinata, care s-a stins dupa 7 ore de agonie pe patul de spital, in Maternitatea Botoșani. La 6 luni de la tragedia care a revoltat intreaga țara, raportul IML arata ca salvarea femeii era o procedura banala: chiuretajul și tratamentul cu…

- Avocatul a fost arestat in urma cu un an și șapte luni dupa ce a fost acuzat ca și-a ucis iubita care a cazut de la etajul al saselea al blocului in care cei doi locuiau. Acum, judecatorii au schimbat decizia cu arestare cu cea de arest la domiciliu, scrie Ziarul de Iași . Astfel, "se dispune inlocuirea…

- Avocatul Sebastian Felecanu, acuzat ca și-a ucis iubita insarcinata, dupa ce a aruncat-o de la etajul 6 al unui bloc, a fost plasat in arest la domiciliu.Avocatul a fost arestat in urma cu un an și șapte luni dupa ce a fost acuzat ca și-a ucis iubita care a cazut de la etajul al saselea al blocului…

- Instanța din Iași a luat o decizie halucinanta in cazul avocatului care și-a ucis soția aruncand-o de la etaj. Acesta s-a aflat in arest pana in acest moment, iar ceea ce a urmat a starnit multe reacții de revolta. Iata ce s-a intamplat cu Sebastian Felecanu, la doi ani jumatate de cand și-a omorat…

- Avocatul a fost arestat in urma cu un an și șapte luni dupa ce a fost acuzat ca li-a ucis iubita care a cazut de la etajul al saselea al blocului in care cei doi locuiau. Acum, judecatorii au schimbat decizia cu arestare cu cea de arest la domiciliu, scrie Ziarul de Iași . Astfel, "se dispune inlocuirea…

- Pentru amenajarea orașului, primarul ar fi folosit in august 2022 nu mai puțin de 12.000 de bulbi de crini și peste 23.000 de bulbi de lalele, pentru care s-au platit din bani publici peste 318.000 de lei.Delirul nu s-a oprit aici: la cateva luni de la prima achiziție de flori, primaria a mai cumparat…

- Au aparut informații de-a dreptul șocante in cazul mamei din Iași. Femeia care și-a aruncat copilul pe geam și a sarit și ea, dupa ce apartamentul ei a luat foc, ar fi fost incuiata in casa. Anchetatorii iau in calcul mai multe ipoteze pentru a explica gestul femeii, iar informațiile sunt halucinante!

- Victor, bebelușul in varsta de patru luni de la Iași, s-a stins din viața la cateva ore dupa ce a fost preluat de catre medici, suferind doua stopuri cardiace dupa resuscitare. Și-a dat ultima suflare la Spitalul de Neurochirurgie din Iași