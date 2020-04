Stiri pe aceeasi tema

- Banca Transilvania a inregistrat un profit net de 260,99 milioane lei in primul trimestru al acestui an, in scadere cu 40% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand afisa un rezultat net de 436,07 milioane lei, a anuntat joi banca. "Profitul net consolidat al grupului Financiar Banca Transilvania…

- Banca Transilvania, cea mai mare din Romania, raporteaza un profit net in scadere cu peste 40% in primul trimestru. Banca si-a planificat investitii de 323 mil. lei in acest an Banca Transilvania, cea mai mare banca din Romania, a raportat un profit net in scadere cu 40,15% in primul trimestru, de 260,99…

- OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, a raportat in primul trimestru un profit net de 653 milioane lei, cu 43% mai mic decat in perioada similara a anului 2019, cand s-a ridicat la 1,15 miliarde lei, in timp ce veniturile din vanzari au crescut cu 12%, la 6,08 miliarde…

- Banca Comerciala Romana (BCR) a raportat, in 2019, un profit net de 593,2 milioane de lei (125 milioane de euro), in scadere cu 50,7% fata de anul precedent, in timp ce numarul de clienti a ajuns la 3,3 milioane, cu 200.000 mai mare de la an la an, arata rezultatele financiare ale bancii, publicate…

- ​Profitul net consolidat al Grupului Financiar BT este de 1,84 miliarde lei, din care cel al bancii, de 1,62 miliarde lei, pentru anul trecut, în timp ce profitul operațional al Bancii Transilvania a crescut la 2,13 miliarde lei.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Transportatorul national de gaze Transgaz a raportat un profit net de 349,47 milioane lei aferent anului trecut, mai mic cu 29,5% comparativ cu profitul net aferent anului 2018, cand s-a ridicat la 495,67 milioane lei, potrivit rezultatelor financiare preliminare transmise, joi, Bursei de Valori Bucuresti…

- Profitul net consolidat preliminar al Grupului BVB a scazut anul trecut cu 33%, de la 10,19 milioane lei la 6,83 milioane lei, 78% fiind generat de segmentul tranzactionare al grupului, potrivit raportului transmis joi de bursa, noteaza news.ro.Veniturile operationale consolidate preliminare…

- Profitul OMV Petrom a scazut cu 11%, anul trecut. Cea mai mare companie din Romania a platit un impozit de 642 mil. lei la stat Grupul OMV Petrom a obtinut in 2019 un profit net de 3,635 miliarde de lei, cu 11% mai mic fata de cel din 2018, de 4,078 miliarde de lei, conform datelor anuntate joi de companie.…