- Raiffeisen Bank Romania a inregistrat in primele noua luni un profit de 1,3 miliarde lei, in crestere cu 45% fata de aceeasi perioada a anului trecut, a anuntat vineri banca, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, banca a inregistrat active totale de 67,5 miliarde de lei in primele noua luni,…

- Grupul BRD a inregistrat un profit net de 1,227 miliarde de lei in primele noua luni ale acestui an, in crestere cu 20,8% fata aceeasi perioada din 2022, iar rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) a crescut la 20,9%, in comparatie cu 16,7% in acelasi interval al anului trecut, a anuntat vineri banca,…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut in primele sapte luni, atat ca serie bruta, cu 15,8%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 17,2%, fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor Institutului…

- Rezultatul net in primul semestru din 2023 este 5.003.676 lei, iar inaceeaai perioada a anului trecut era 45.646.967. De asemenea, profitul operational a inregistrat o scadere de 27.8% in perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2023, comparativ cu perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2022, de la…

- Producatorul de vin Purcari Wineries PCL a afisat o crestere a profitului net cu 22% in prima jumatate a acestui an si un avans cu 30% al veniturilor, potrivit rezultatelor pentru primul semestru al 2023 transmise joi Bursei de la Bucuresti.Profitul net s-a cifrat la 25,54 milioane lei iar veniturile…

- ”Traficul aerian pe aeroporturile CN Aeroporturi Bucuresti pe primele 7 luni din 2023 l-a depasit, ca numar de pasageri, pe cel din aceeasi perioada a anului 2019, cand s-au inregistrat maximele istorice. Astfel, in intervalul ianuarie – iulie s-au inregistrat 8.347.079 pasageri, cu 23% mai mult decat…

- Veniturile din contractele cu clientii s-au majorat cu 27%, la 315,87 milioane lei. ”Conform Raportului Administratorilor, in primele 6 luni ale anului 2023 compania Antibiotice a inregistrat o crestere semnificativa a cifrei de afaceri obtinute din vanzarile pe piata interna si pietele internationale,…

- Profitul net al companiei Aerostar Bacau a ajuns la 46,8 milioane de lei in perioada ianuarie-iunie 2023, cu 4% sub nivelul aceleiași perioade a anului precedent, scrie ZF. Veniturile din vanzari (cifra de afaceri) s-au majorat cu 22,5%, de la 200,4 milioane de lei la 245,4 milioane. Din total, 203,7…