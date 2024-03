Potrivit raportului aferent anului 2022, rezultatul net s-a ridicat la 33 de milioane de euro, cu 43% mai mult de la 23 de milioane de euro in 2021. ”In anul 2023, Alpha Bank Romania a continuat sa se adapteze provocarilor si schimbarilor aparute in mediul macroeconomic. Portofoliul de credite al Alpha Bank Romania a ajuns la 3,2 miliarde de euro expunere neta, reprezentand o crestere de 9% fata de anul precedent, in timp ce depozitele clientilor au depasit 3,5 miliarde de euro, in crestere cu aproximativ 18% fata de anul anterior. Profitul net a ajuns la aproximativ 38 milioane de euro, reflectand…