Profit.ro: ANAF impune OMV Petrom aproape 120 milioane euro suplimentar de plată Aceasta suma suplimentara stabilita de catre Antifrauda vine in contextul unui control prelungit derulat de catre ANAF la OMV Petrom, pentru strangerea de informatii referitoare la taxa de solidaritate introdusa in sectorul energetic in baza unui regulament european, taxa despre care compania a transmis ca, potrivit propriilor calcule, nu o datoreaza. Astfel de controale ar putea avea loc si la alte companii din domeniu, pentru a verifica daca sunt situatii similare, in care ANAF considera ca firmele ar datora sume mai ridicate decat cele declarate catre autoritati. Pe baza celor identificate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a anuntat, intrebat daca cei de la compania Black Sea Oil ar fi cerut o derogare de la plata taxei pentru solidaritate, ca va avea o intrevedere luni dupa-amiaza cu ceilati lideri ai coalitiei si cu reprezentantii Black Sea Oil, iar printre subiectele abordate va fi si cel…

- „In acest moment, am stabilit o intalnire cu ceilalti co-presedinti ai coalitie si ne vedem astazi dupa-amiaza cu reprezentantii Black Sea Oil si sigur ca unul dintre subiectele abordate va fi si cel al platii taxelor, in conformitate cu directiva europeana si cu ordonanta de urgenta, ceea ce, in momentul…

- Nicolae Ciuca spune ca dezbaterea si pozitionarea politica de o parte si de alta nu este tocmai cel mai potrivit lucru, referitor la taxa pe care OMV nu vrea s-o plateasca in Romania. ”In tot acest coontext, eu cred ca dezbaterea si pozitionarea politica de o parte si de alta nu este tocmai cel mai…

- Ministerul Finantelor cere Comisiei Europene clarificari in privinta regulamentului european transpus in legislatia nationala, prin ordonanta adoptata la final de decembrie, pentru introducerea contributiei de solidaritate, o suprataxa asupra companiilor din sectoarele petrol, gaze si carbune, au declarat…

- Ministerul Finantelor cere Comisiei Europene clarificari in privinta regulamentului european transpus in legislatia nationala, prin ordonanta adoptata la final de decembrie, pentru introducerea contributiei de solidaritate, o suprataxa asupra companiilor din sectoarele petrol, gaze si carbune, au declarat…

- Deși OMV a declarat deja ca nu va plati in Romania aceasta taxa, Ministerul de Finanțe inca nu a aflat ce trebuie sa faca, cu toate ca decizia UE este data din toamna anului trecut. Așa ca, ministerul va cere lamuriri oficiale de la Comisia Europeana. Ministerul Finantelor cere Comisiei Europene clarificari…

- Ministerul Finantelor cere Comisiei Europene clarificari in privinta regulamentului european transpus in legislatia nationala, prin ordonanta adoptata la final de decembrie, pentru introducerea contributiei de solidaritate, o suprataxa asupra companiilor din sectoarele petrol, gaze si carbune, au declarat…

- Clarificarile vizeaza modul in care este calculata aceasta taxa, inclusiv din perspectiva cifrei de afaceri, si ar putea fi decisive in stabilirea pozitiei autoritatilor fiscale in cazul OMV Petrom, companie care a transmis ca nu este obligata sa achite aceasta taxa. Desi solicitarea Ministerului Finantelor…