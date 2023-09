Context • Romania ramane la coada clasamentului cand vine vorba de finantarea invatamantului, ca procent din PIB. Un studiu publicat de Eurostat la sfarsitul lunii februarie, pe baza datelor din 2019, arata ca Romania este pe locul 26 din 27, in fata Irlandei, cu un procent de 3,6% din PIB acordat invatamantului. In 2021, educatia romaneasca primeste si mai putin, doar 2,5% din PIB, dar totusi o suma mai mare decat in 2020. Educatia va primi insa si 9% din Planul National de Redresare si Rezilienta, bani europeni meniti pentru investitii in infrastructura, digitalizare, reducerea abandonului scolar,…