Profeţiile lui Sundar Singh: Bucureştiul ia locul Ierusalimului. Misiunea specială a României Sundar Singh a fost un intelept si iluminat indian, care s-a nascut in 1889 in India, orasul Rampur, regiunea Punjab. Incepand cu anul 1920, Sundar Singh a devenit un nume cunoscut atat in Orient, cat si in Occident. A predicat crestinismul, fiind considerat sfant, in Ceylon, Birmania, China, Japonia, America, Australia si Europa. A strabatut din nou Tibetul, propovaduind religia crestina, pana in 1929, an cand se considera ca Sundar Singh a disparut fara urma, undeva in Himalaya. Alte surse sustin ca nu a mai fost vazut din anul 1933. Iata cateva citate din profetiile facute de Sundar: … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- PRO TV a achiziționat licența de producție a celui mai spectaculos show de televiziune din lume: The Masked Singer. Formatul, care a devenit viral și a creat o adevarata isterie in randul publicului in peste 25 țari de pe cinci continente (America de Nord, America de Sud, Asia, Australia și Europa),…

- Coronavirusul „2019-nCoV” care a provocat epidemia din China determina o rata a mortalitații de 5%, adica destul de redusa. Aceasta este concluzia studiului realizat pe primii pacienți și anunțata de un specialist.

- Iata cum arata previziunile Nostradamus 2020! Razboi Mare in Orientul Mijlociu? "Armele razboiului se vor vedea pe cer. In acel an si cei mai sfinti oameni vor deveni dusmani. Vor incerca sa suprime pe nedrept legile sacre, iar credinciosii vor muri in razboi sau din cauza socului!" ar fi…

- Luna ianuarie din 2020 este marcata de producerea primei eclipse vizibile de pe teritoriul României, transmite Agerpres. La 10 ianuarie poate fi urmarit o eclipsa de Luna prin penumbra din Europa, din Asia, din Australia si din Africa.De pe teritoriul României poate fi observata pe tot…

- La invitatia presedintelui Israelului, peste 40 de presedinti, premieri, lideri parlamentari si membri ai caselor regale din Europa, America de Nord si Australia vor participa la cel de-al cincilea Forum Mondial al Holocaustului, sub egida „Amintirea Holocaustului, Combaterea Antisemitismului”, potrivit…

- Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM) a avertizat marti ca fumul provocat de incendiile care afecteaza Australia, deja detectat pe celalalt mal a Pacificului in America de Sud, ar putea face inconjurul lumii in actualele imprejurari, relateaza EFE.

- Sase din zece lideri financiari globali (60%) sustin ca nu au aceeasi incredere in calitatea datelor financiare generate de inteligenta artificiala la fel cum ar avea in informatiile oferite de sistemele financiare traditionale, arata rezultatele studiului global privind procesul de raportare al companiilor,…

- Constructorul britanic de automobile de lux Rolls-Royce Motor Cars a anuntat marti ca vanzarile sale au crescut anul trecut cu 25%, in pofida inrautatirii conditiilor economice globale, gratie unei cereri solide pentru primul sau SUV, Cullinan, transmite Reuters. Compania cu o istorie de 116…