Incidența tumorilor în rândul tinerilor este în creștere „Un fapt tulburator: in ultimii 20 de ani s-a inregistrat o creștere neta a incidenței unor tumori grave in randul tinerilor. Și inca nu știm de ce”, este comentariul la o relatare facuta de Wall Street Journal și postat pe rețelele de socializare de catre Roberto Burioni, profesor de Microbiologie și Virusologie la Universitatea Vita-Salute San Raffaele din Milano, potrivit Hotnews.ro. Cifrele aparute in ultimii ani și care au dus la comentariul ingrijorat al lui Burioni nu par sa lase nicio indoiala: cancerul afecteaza tot mai mulți tineri din Statele Unite și din intreaga lume, „uimind medicii”,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

- Tot mai mulți tineri sufera de cancer! Lumea medicala: ‘Inca nu știm de ce!’ “Un fapt tulburator: in ultimii 20 de ani s-a inregistrat o creștere neta a incidenței unor tumori grave in randul tinerilor. Și inca nu știm de ce”, este comentariul la o relatare facuta de “Wall Street Journal” (WSJ) și postat…

- Cancerul loveste tot mai multi tineri din intreaga lume, lasandu-i pe medici perplecsi. Rata de diagnosticare in SUA a crescut in 2019 la 107,8 cazuri la 100.000 de persoane sub 50 de ani, in crestere cu 12,8% fata de 95,6 in 2000, arata datele federale citate de Wall Street Journal, conform Mediafax.Un…

