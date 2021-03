Profesorul Benedek Imre, despre iadul de la ATI: ”Fratele meu a murit legat de pat. Avem filmare” Profesorul universitar doctor Benedek Imre, unul din cei mai buni cardiologi pe care ii are Romania, a vorbit despre drama pe care a trait-o fratele sau, profesor doctor Benedek Istvan, cel care a efectuat primul transplant de maduva la un bolnav adult in tara, si care a murit de COVID-19 fiind legat de pat la ATI Mures. Diana Șoșoaca intra in PSD? Rasturnare de situație pe scena politica "Fratele meu a fost legat de pat și este real ca familia poseda un film in care se vede ca fratele meu vorbește coerent, expune parerea și roaga sa fie dezlegat. Acest lucru nu se intampla. Noi acest film… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

