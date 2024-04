Stiri pe aceeasi tema

- Pentru parinți, frica de droguri poate fi un dezastru. Ca orice boala, dupa diagnosticare, trebuie tratata cu ajutorul medicilor specialiști. Este evident ca și dependența de droguri ar trebui sa aiba același parcurs. Teama, ignorarea, ignoranța, lipsa tratamentului pot duce la agravarea bolii pana…

- Doua sesiuni de instruire privind intervenția in situații de urgența medicala au fost organizate pentru a asigura o pregatire specifica atat personalului din cabinetele medicale cat și cadrelor didactice.

- In baza acordului de colaborare dintre Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) sunt in derulare, in județul Maramureș, mai multe programe de educație financiara, prin intermediul carora participanții primesc informații aferente funcționarii piețelor…

- Un județ din Romania vine cu o propunere indrazneața și anume, interzicea telefoanelor in scoli, inclusiv in pauze. Reprezentanții școlii vin și cu explicații. Potrivit acestora, telefoanele mobile folosite de elevi in scoli pot fi o sursa de trauma, mai ales ca majoritatea dintre ei le folosesc in…

- Site-ul Titularizare 2024 a fost lansat, joi seara, 22 februarie, de catre Ministerul Educației. Prin intermediul acestuia, profesorii sau viitoarele cadre didactice pot consulta lista posturilor disponibile pana la acest moment, pentru concursul de titularizare. Pe data de 17 iulie 2024, zeci de profesori…

- Creșterile salariale pentru profesori se vor aplica din iunie 2024. Ministrul Educației, Ligia Deca, a vorbit despre majorarile de venituri pentru cadrele didactice, in urma unei intalniri cu directorii unitaților de invațamant din țara.

- Cum arata declarația de interese pentru profesori. Adio meditații: Cadrele didactice au interdicție sa ia bani de la proprii elevi Cum arata declarația de interese pentru profesori: Profesorii au obligația sa completeze o declarație de interese potrivita careia nu dau meditații elevilor din propria…

- Conform documentului publicat saptamana trecuta in Monitorul Oficial, care conține metodologia de mobilitate, profesorii carora nu li s-a emis decizia de pensionare se incadreaza in aceasta situație. Pana pe 29 ianuarie, cadrele didactice vor face o cerere pe care o vor depune la secretariatul unitații…