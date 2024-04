Frica de droguri nu ajută Pentru parinți, frica de droguri poate fi un dezastru. Ca orice boala, dupa diagnosticare, trebuie tratata cu ajutorul medicilor specialiști. Este evident ca și dependența de droguri ar trebui sa aiba același parcurs. Teama, ignorarea, ignoranța, lipsa tratamentului pot duce la agravarea bolii pana la deces. Curajul de a recunoaște manifestarile dependenței de droguri, cat mai devreme, poate influența scurtarea duratei de recuperarea, diminuarea efectelor negative asupra organismului. Un fost consumator de droguri ne spune ca, și dupa 12 ani de cand nu mai consuma, inca mai are anumite dureri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

