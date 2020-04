Stiri pe aceeasi tema

- Frisca si floricelele de porumb apar tot mai des pe listele de cumparaturi in unele tari europene, in timpul pandemiei de coronavirus, arata o analiza de piata pentru martie, preluata luni de dpa. In Germania, Franta, Italia, Spania si Regatul Unit, cercetatorii de la institutul Nielsen au constatat…

- Postare atipica a presedintelui Camerei Deputaților, buzoianul Marcel Ciolacu. Liderul interimar al PSD a dorit sa transmita un mesaj celor care merg la cumparaturi, indemnandu-i sa aleaga produsele romanești. Pentru a fi mai convingator, Ciolacu a aratat produsele pe care și le-a procurat. „Azi am…

- Inainte de a merge la cumparaturi se recomanda sa se respecte masurile generale de protectie. Pregatiti o lista a lucrurilor de cumparat, pentru a evita petrecerea unui timp indelungat in supermarket. Evitati orele de varf dimineata seara si mijloacele de transport in comun aglomerate. Asigurati va…

- Solicitare urgenta in sprijinul consumatorilor romani, care se confrunta nu doar cu incertitudine economica, ci și cu creșterea prețurilor.Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) propune plafonarea preturilor produselor de stricta necesitate care fac parte din cosul minim…

- Primaria Municipiului Constanta continua masurile de preventie impotriva infectarii cu noul coronavirus COVID ndash; 19. Pentru a evita raspandirea infectiilor la nivelul populatiei, toate mijloacele de transport in comun din cadrul flotei CT BUS au fost dotate cu dispensere ce contin substante dezinfectante,…

- Țigarile mentolate vor disparea in cateva luni din Romania, aceasta fiind una dintre masurile prevazute de Directiva Europeana a Tutunului, transpusa si in legislatia din Romania. Astfel, producatorii și comercianții nu mai au voie sa distribuie astfel de produse incepand cu data de 20 mai 2020, informeaza…

- In ultimul deceniu, Clean Beauty a devenit un concept la moda cu ajutorul termenilor "fara parabeni", "fara sulfati", "organic" si altor termeni asemanatori. Nestiind CE si DE CE cumparam aceste produse, multe etichete au aparut fara sa aiba un mesaj clar in spate. Cat este marketing si ce este real?…

- “Creștem sanatos”, concurs destinat elevilor din unitațile școlare din Alexandria in Eveniment / on 28/01/2020 at 10:23 / Municipalitatea alexandreana pregatește un nou concurs destinat unitaților de invațamant din municipiul reședința de județ, competiție care iși propune sa promoveze un mod de…