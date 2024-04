Stiri pe aceeasi tema

- In ședința din data de 26 martie 2024, Biroul Electoral Central pentru alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 și pentru autoritațile administrației publice locale din anul 2024 (BEC) a decis sa admita: - Protocolul pentru constituirea alianței electorale cu denumirea…

- Ramona Chiriac, șefa Reprezentanței Comisiei Europene la București, s-a retras joi de pe lista comuna PSD-PNL la europarlamentare. Retragerea ”din motive personale” a venit in ziua in care PSD și PNL au votat joi in ședințe separate listele de candidați pe listele comune la europarlamentare, potrivit…

- Mircea Hava prinde un loc eligibil de europarlamentar. Patru politicieni cu legaturi in Alba, pe locuri eligibile pe lista PSD-PNL Mircea Hava prinde un loc eligibil de europarlamentar, potrivit unor surse confirmate de Alba24. Liberalii și-au definitivat lista cu principalii lideri de partid care vor…

- Liderii PSD și PNL au conturat lista comuna pentru alegerile europarlamentare și deja sunt cateva nume sigure pentru locurile eligibile. Cei de la PSD și PNL mizeaza pe cel puțin 17 locuri eligibile, iar in cazul unui rezultat mai bun, coroborat cu redistribuirea, se fac calcule pentru 20 de locuri…

- Sefa Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti, Ramona Chiriac, a anuntat ca intra in concediu fara plata pentru a putea candida pe listele comune PSD-PNL, la alegerile europarlamentare. Intr-un comunicat al Reprezentantei se precizeaza ca, in baza Regulamentului si a procedurilor interne, Ramona…

- Presedinta Organizatiei Femeilor Liberale Nicoleta Pauliuc a anuntat ca filiala le sustine pe Adina Valean si Alina Gorghiu pentru a fi incluse pe lista alegerilor europarlamentare, pe locuri eligibile, transmite News.ro. Citește și: Preotul Panciuc, finul lui Pendiuc, vrea sa tina slujbele pe rit vechi…

- Lista numelor vehiculate pentru alegerile europarlamentare 2024: Mircea Hava nu figureaza in primele 19 locuri Lista numelor vehiculate pentru alegerile europarlamentare 2024: Mircea Hava nu figureaza in primele 19 locuri O lista publicata de stirileprotv.ro arata numele vehiculate pentru alegerile…

- Lista candidatilor Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) la alegerile europarlamentare a fost prezentata, duminica, la Lodi, in Italia. Presedintele formatiunii, George Simion, a afirmat ca diaspora e „principalul inamic” al sistemului care „jefuieste Romania”. „Sunteti principalul inamic al acestui…