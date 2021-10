Stiri pe aceeasi tema

- Productia industriala a crescut in primele opt luni cu 12,7% ca serie bruta si cu 13,1% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, fata de aceeasi perioada din anul trecut, a anuntat miercuri Institutul National de Statistica (INS), informeaza News.ro. "In…

- Productia industriala a crescut in primele opt luni din acest an, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, cu 12,7% ca serie bruta si cu 13,1% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, informeaza miercuri Institutul National de Statistica (INS).

- Premierul Florin Citu a anuntat ca in primele sase luni ale acestui an, cifra de afaceri din industrie a crescut cu 26%, iar productia industriala a crescut cu 16,0%, ca serie bruta, comparativ cu aceeasi perioada a lui 2020. „Cifra de afaceri din industrie a crescut cu 26%, in primele 6 luni…

- Productia industriala a urcat in primele sase luni ale acestui an cu 16%, datorita cresterilor inregistrate de industria prelucratoare (+17,8%) si productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (+12,9%), informeaza Institutul National de Statistica (INS)…

- Productia industriala din Romania a crescut cu 16% ca serie bruta și cu 16,7% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate in primul semestru al anului, comparativ cu perioada similara din 2020, informeaza Mediafax. Potrivit Institutului Național de Statistica,…