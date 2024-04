România crește producția industrială Productia industriala a fost, in februarie, mai mare fata de luna ianuarie atat ca serie bruta (+10,8%), cat și ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate (+2,7%), arata datele INS publicate vineri. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

