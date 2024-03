Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul emisiunii „Prodanca. Punct și de la capat” de la Antena Stars, Anamaria Prodan a dezvaluit intamplarea de care a avut parte in America. Iata ce amenda a luat impresara, dar și care a fost motivul pentru care a fost sancționata!

- Anamaria Prodan are trei copii, doua fete și un baiat, și intotdeauna și-a dorit ca aceștia sa stea departe de anturajele nepotrivite. Vedeta are grija ca Rebecca, Sarah și Bebeto sa nu fie influențați de cei din jurul lor.Din casnicia cu Tibi Dumitrescu, Anamaria Prodan are doua fete, pe Sarah și Rebecca,…

- In cadrul emisiunii „Prodanca. Punct și de la capat” de la Antena Stars, Anamaria Prodan a marturisit de unde iși ia puterea. Impresara are mare incredere in forțele ei. Iata ce declarații a facut vedeta cu privire la acest subiect!

- Anamaria Prodan a facut dezvaluiri cu lacrimi in ochi despre amanta lui Laurențiu Reghecampf, chiar in emisiunea „Prodanca. Punct și de la capat” de la AntenaStars. Impresara a scos la iveala sacrificiile pe care le-a facut ca familia ei sa ramana unita.

- Prodanca. Punct si de la capat. Anamaria Prodan a revenit pe micile ecrane cu un nou sezon exploziv al vieții sale fabuloase! Prima ediție a inceput cu mai multe imagini din sezoanele trecute, pe care Anamaria Prodan le-a privit cu atenție. Iata cum a reacționat cand l-a vazut pe Laurențiu Reghecampf…

- Reality show-ul care o are in prim plan pe Anamaria Prodan - Prodanca. Punct si de la capat revine la Antena Stars cu cel de-al optulea sezon, care va avea premiera sambata, 3 februarie, de la ora 20.00. Producția continua saga familiei, de data aceasta cu un singur personaj principal, Anamaria Prodan.…