Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT publica primele imagini cu vila in care Gelu Oltean, concubina acestuia si un cetatean englez organizau sedinte de "samanism", la care zeci de persoane participau dupa ce plateau sume cuprinse intre 550 si 1100 de euro. Procurorii publica imagini si cu drogurile folosite de cei cazati in vila…

- Zece persoane din judetul Prahova, suspectate de savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane si santaj, au fost retinute pentru 24 de ore de catre procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT)…

- Astazi, 6 noiembrie 2019, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Iași efectueaza un numar de 36 de percheziții domiciliare.

- La data de 31.10.2019 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus luarea masurii preventive a retinerii pe o durata de 24 ore a inculpatului C. C. ndash; F. si a inculpatei G. E. ndash; I., pentru savarsirea infractiunilor…

- Un barbat a fost retinut de procurorii DIICOT, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce incerca sa vanda, in Satu Mare, 100 de pastile de ecstasy. Potrivit unui comunicat al DIICOT, vineri, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial…

