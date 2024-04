Constanta. Politist trimis in judecata de DIICOT Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 10 aprilie 2024, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta, au efectuat o perchezitie domiciliara, la locuinta unui…

- Precizam ca punerea in miscare a actiunii penale, retinerea, arestarea preventiva sau trimiterea in judecata reprezinta etape si masuri in cadrul procesului penal, reglementate de Codul de procedura penala, care nu pot in nicio situatie sa infranga prezumtia de nevinovatie de care se bucura oricare…

- Facem precizarea ca pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.Un politist este cercetat, potrivit datelor noastre, de procurorii din cadrul Directiei de Investigare…

- Un numar de 12 persoane, intre care patru minori, au fost retinute de procurorii DIICOT Iasi, dupa percheziții in care au fost descoperite doua kilograme de substante din categoria drogurilor de mare risc si a celor cu efect psihoactiv. Printre clienti erau si elevi, ei devenind ulterior furnizori pentru…

- La data de 15.03.2024, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au emis un mandat de reținere pentru o perioada de 24 de ore in cazul unui inculpat, subiect de investigație in legatura cu savarșirea infracțiunii…

- In urma percheziției, oamenii legii au descoperit mai multe cutii pe care barbatul intenționa sa le vanda. Pe langa acestea, procurorii au mai gasit și 25 cartușe de vanatoare deținute in mod ilegal.Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar apoi a ajuns in fața magistraților, care au decis sa il…

- Procurorii DIICOT și polițiștii au efectuat miercuri, 31 ianuarie, percheziții in Timișoara, intr-un dosar vizand infracțiuni de amenințare in scop terorist.„La data de 31.01.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala impreuna…

- Procurorii DIICOT, impreuna cu polițiștii și jandarmii, au descins miercuri dimineața la mai multe adrese din București și Calarași, la traficanți de cocaina.La data de 24.01.2024 procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala impreuna…