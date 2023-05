Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a prezentat, ieri, modificarile ce vor fi aduse in Legea pensiilor de serviciu. Printre ele se regasesc corelarea varstei standard de pensionare cu sistemul public de pensii, iar pentru diplomati si personalul auxiliar din instantele judecatoresti varsta standard de pensionare…

- Premierul Nicolae Ciuca anunța ca se vor face modificari pentru pensiile speciale, in special, pentru ca țara noastra sa nu piarda fonduri europene din PNRR. ,,Modificarea proiectului de lege privind pensiile de serviciu, aflat in dezbaterea Parlamentului, este necesara pentru ca Romania sa poata beneficia…

- Legea pensiilor speciale urmeaza sa fie depusa in Parlament. Pensiile de serviciu ar urma sa fie impozitate progresiv Legea pensiilor speciale urmeaza sa fie depusa in Parlament. Pensiile de serviciu ar urma sa fie impozitate progresiv In cursul zilei de luni, coaliția de guvernare va depune in Parlament…

- In luna aprilie, numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, de 10.269, in plus cu 47 fata de luna anterioara. Dintre aceștia, 5.227 au fost beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat vineri, intr-o conferința de presa la Piatra Neamț, ca daca reforma pensiilor speciale nu se va realiza și Romania va risca sa piarda din acest motiv fondurile PNRR, atunci el iși va asuma raspunderea in fața Parlamentului cand va ajunge premier.„Eu nu o sa renunț…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, o lege de modificare a Codului Fiscal in sensul clarificarii regimului fiscal al „nomazilor digitali”.Legea incurajeaza desfasurarea in Romania a activitatilor specifice desfasurate de nomazii digitali, prin stabilirea regimului fiscal aplicabil,…