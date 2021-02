Stiri pe aceeasi tema

- Senatul SUA l-a achitat pe Donald Trump in procesul in care este acuzat de instigare la insurecție, in cazul asaltului asupra Congresului din 6 ianuarie. Decizia a fost luata dupa un proces care a durat doar cinci zile. Numai 6 republicani au votat condamnarea acestuia.

- Intr-o ambianța solemna și sub severe masuri de securitate, Senatul american a deschis marți, 9 februarie, cel de-al doilea proces istoric impotriva fostului președinte Donald Trump. Instalat in Florida, acesta nu este prezent la proces. Ce i se reproșeaza Reamintim ca, la 6 ianuarie, o mulțime de manifestanți…

- Procesul fostului presedinte Donald Trump incepe astazi in Senatul american. Aparatorii lui Trump au explicat ca procedura de destituire nu poate fi aplicata decat unei persoane care este in functie.

- Procesul de destituire a lui Donald Trump incepe astazi, in Senatul american. Cei 100 de senatori, 50 de democrati si 50 de republicani, vor decide daca il condamna sau il achita pe fostul presedinte pentru ca ar fi incurajat violentele din 6 ianuarie de la Capitoliul american.

- Procesul lui Donald Trump incepe oficial marți, 9 februarie 2021, in Senatul american, fiind a doua astfel de procedura, numita de „impeachment”, prin care trece miliardarul american. El este singurul președinte al Statelor Unite care a fost pus sub acuzare in doua randuri pentru acțiunile sale in calitate…

- Este stabilita deja data inceperii in Senat a procesului de destituire a lui Donald Trump: in a doua saptamana a lunii februarie, dupa transmiterea, luni, a actului de punere sub acuzare votat in Camera Reprezentanților. El urmeaza sa fie judecat pentru “incitare la insurecție”. Ragazul de doua saptamani…

- Trump promite tranziția “ordonata” a puterii Joi dimineața, Camera Reprezentanților și Senatul american, in ședința comuna, l-au confirmat pe Joe Biden drept noul președinte al Statelor Unite ale Americii. Donald Trump a declarat in cele din urma ca aceasta decizie reprezinta incheierea mandatului sau.…

- Congresul de la Washington a respins vineri, cu o larga majoritate, veto-ul presedintelui Donald Trump asupra bugetului apararii, transmit agentiile internationale de presa. Senatul, unde republicanii lui Trump detin majoritatea, a adoptat cu peste doua treimi din voturi - pragul necesar…