- Fostul presedinte american Donald Trump a facut apel luni la republicanii din Congresul SUA sa se opuna acordului care prevede un ajutor de 60 de miliarde de dolari pentru Kiev, relateaza AFP, conform Agerpres."Numai un idiot ori un democrat din stanga radicala ar vota pentru acest proiect oribil",…

- Republicanii și democrații din Senatul SUA au ajuns la un acord in ceea ce privește pachetul financiar pentru ajutorul militar acordat Ucrainei, concomitent cu o ințelegere asupra imigrației și finanțarii programului de securizare a frontierei dintre SUA și Mexic - o condiție esențiala ceruta de republicani…

- Acest acord prevede o finantare totala de 118,3 miliarde de dolari – un ajutor in valoare de 60 de miliarde de dolari destinat efortului de razboi din Ucraina si 14,1 miliarde de dolari destinati Israelului. El prevede si o anvelopa de 20,2 miliarde de dolari in vederea unor reforme politice ale migratiei…

- Senatorii americani au ajuns la un acord asupra ajutarii Ucrainei, dupa luni de dezbateri aprige, insa presedintele republican al Camerei Reprezentantilor s-a angajat imediat sa ”ingroape” acest acord, in pofida unui indemn al presedintelui democrat Joe Biden de a-l ”adopta imediat”, relateaza AFP.…

- Tonul a urcat brusc vineri seara intre Joe Biden si republicani cu privire la negocieri dificile din Congres privind ajutarea Ucrainei si politica imigratiei, unul dintre semnalele unei intensificari a campaniei electorale. Sub presiunea dreptei, aceste doua subiecte sunt in prezent negociate impreuna,…

- Prima doamna a Ucrainei a vorbit cu jurnalista Laura Kuenssberg de la BBC, la o zi dupa ce senatorii republicani din SUA au blocat un proiect de lege cheie pentru ajutor.Acesta ar fi oferit Ucrainei un sprijin in valoare de peste 60 de miliarde de dolari (47,8 miliarde de lire sterline).Vorbind la…

- Presedintele american Joe Biden a multumit liderilor Qatarului, Egiptului si Israelului pentru obtinerea eliberarii celor 24 de ostatici de catre Hamas, informeaza Rador Radio Romania.Intr-o adresa televizata, din Nantucket, in Massachusetts, el a afirmat ca nu se vor opri pana cand toti ostaticii…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a intalnit luni, 20 noiembrie, in capitala Ucrainei cu directorul general al Fox Corp, Lachlan Murdoch, in ceea ce Kievul afirma ca reprezinta un "semnal foarte important" de susținere intr-un moment in care atenția presei mondiale s-a mutat de la razboiul…