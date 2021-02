Stiri pe aceeasi tema

- Procesul Colectiv a fost suspendat dupa ce judecatoarei i s-a facut rau chiar in sala de judecata. Scenele s-au petrecut astazi, la Curtea de Apel București, acolo unde se judeca dosarul tragediei care a marcat Romania și in care au murit peste 60 de oameni. Magistratului i s-a facut rau in…

- Doi dintre cei sapte barbati acuzati ca au lovit-o pe jandarmerita Stefania Nistor si pe un coleg al acesteia, in timpul protestului din 10 august 2018, au fost condamnati definitiv la inchisoare cu executare de Curtea de Apel Bucuresti. Carmen Dan, fost ministru de Interne la acel moment,…

- Curtea de Apel București a decis, azi, definitiv, ca doi dintre cei 7 agresori ai jandarmeriței Ștefania Nistor de la mitingul din 10 august 2018, sa fie condamnați la inchisoare cu executare, iar alți cinci raman cu pedepsele cu suspendare date de instanța inferioara, Judecatoria Sectorului 1. Astfel,…

- Curtea de Apel București a decis joi condamnarea definitiva a doi dintre cei șapte barbați acuzați ca au lovit-o pe femeia jandarm in timpul mitingului Diasporei din 10 august 2018, a anunțat Digi24.Potrivit sursei citate, alți cinci raman cu pedepse cu suspendare. Judecatoria Sectorului 1 ii condamnase…

- Alerta a fost data in urma unui apel primit la 112, in jurul orei 10:40. Un barbat a anunțat ca in cladire a fost amplasat un dispozitiv exploziv. In cladire funcționeaza doua instanțe, Curtea de Apel București și Judecatoria Sectorului 5. Toate persoanele aflate in cladire au fost evacuate. Printre…

- Fostul ministru Gabriel Oprea - judecat pentru moartea polițistului Bogdan Gigina, aflat în coloana sa oficiala - a candidat independent pentru un loc de deputat în Capitala, dar a obținut doar 0.01%, adica 796 de voturi.Moartea polițistului Gigina și istoricul dosarului plimbat ani…

- Primarul Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone este asteptat miercuri, ora 14:00, la Curtea de Apel Bucuresti, alaturi de ceilalti inculpati condamnati in prima instanta in Dosarul Colectiv. Instanta continua dezbaterile, miercuri, incepand cu ora 14.00 in procesul tragediei din 31 octombrie 2015, in…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a dispus suspendarea activitatii de lucru cu publicul in sediul din strada Fabrica de Chibrituri, in perioada 25 noiembrie-7 decembrie, din cauza infectarii cu COVID-19 a unor angajați, a informat instituția intr-un comunicat."Vor lucra cu publicul doar…