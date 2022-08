Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj AVANGARDE, realizat in luna iulie 2022, arata topul partidelor si politicienilor in care romanii au cea mai mare incredere. Sondajul AVANGARDE a fost realizat in perioada 22-31 iulie 2022, prin metoda CATI, pe un numar de 902 subiecti, populatie adulta de 18 ani si peste. Sondajul are o eroare…

- In topul politicienilor care se bucura de cea mai mare incredere a populației, primele trei locuri sunt ocupate de Marcel Ciolacu, presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Nicolae Ciuca, prim-ministru si presedintele PNL, si presedintele Klaus Iohannis, potrivit unui sondaj Avangarde, realizat in…

- Antrenorul principal al echipei spaniole "Barcelona", Xavi i-a cerut președintelui clubului Joan Laporta sa studieze posibilitatea achiziționarii fotbalistului argentinian Lionel Messi, care joaca in prezent pentru francezul "Paris Saint-Germain". Despre acest lucru a anunțat portalul spaniol sport.es…

- Tehnicianul echipei Piunik, Yegisghe Melikian, a declarat ca a fost in probe la Unirea Urziceni, pe vremea cand echipa ialomițeana era antrenata de Dan Petrescu. ”Pe cand eram jucator activ am venit in Romania ca sa dau probe la o echipa antrenata de Dan Petrescu. Se intampla in anul 2009, la Unirea…

- Intr-unul dintre cele mai mari județe ale țarii este un scandal de proporții intre lideri locali ai coaliției aflate acum la guvernare și scandalul este abia la inceput. Mihai Lupu: „Felix Stroe nu este un om de cuvant in relația cu mine” Președintele PNL al Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu,…

- Președintele rus s-ar fi bucurat dupa ce armata sa a ocupat Lisiciansk, ocupand astfel regiunea Lugansk din estul Ucrainei. Inaintea declanșarii a doua noi ofensive, ar fi ordonat o pauza operaționala, susține Institutul pentru Studiul Razboiului (ISR) din Ucraina. Conform acestuia, ocupanții pregatesc…

- Antrenorul principal al clubului de fotbal Sheriff din Tiraspol, Iuri Vernidub, și-a parasit postul. Parțile au incetat cooperarea la solicitarea specialistului ucrainean. Potrivit serviciului de presa al FC Sheriff, in legatura cu circumstanțele și la solicitarea specialistului ucrainean Iuri Vernidub,…

- Rusia intenționeaza sa fure metale in valoare de aproximativ 170 de milioane de dolari, ce aparțin multimiliardarului ucrainean Rinat Akhmetov. Marfa ar fi transferata prin portul Mariupol, susțin jurnaliștii de la agenția ucraineana de știri Ukrainski Novini. Conform acestora, imagini din satelit inregistreaza…